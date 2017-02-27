Кузнецов: Власти края будут бессильны, если футболисты «Луча- Энергии» откажутся играть

«Клуб для Приморского края — это устоявшиеся традиции, а самое главное — за основной командой идет подрастающее поколение, идут дети, поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить основной состав, детско-юношескую школу. Разговоров о снятии с первенства ФНЛ не идет, команду сохранить очень тяжело, но мы направляем на это все усилия. Команда тренируется в Турции, подготовка идет по плану. Если команда примет решение сняться с чемпионата, мы на нее подействовать не сможем», — сказал Кузнецов.

«Администрация Приморского края, в частности, департамент физической культуры и спорта, делает все возможное для того, чтобы финансировать из бюджета Приморского края команду “Луч-Энергия”. В ближайшее время, я думаю, даже на этой неделе из бюджета Приморского края в клуб будут переведены средства», — добавил Кузнецов.

«Мы работаем над вопросом привлечения спонсоров. Мы понимаем футболистов, задолженность огромная за пять месяцев, изыскиваем возможности, чтобы решить вопрос по зарплатному проекту, потому что зарплата у нас выплачивается из внебюджетных источников. Если заработная плата будет выплачиваться, она будет выплачиваться всем: и игрокам, и административному персоналу, у нас нет разделения между игроками и сотрудниками», — прокомментировал чиновник информацию о приостановке работы административного персонала клуба из-за долгов по зарплате.

В феврале 2016 года титульный спонсор клуба компания Русгидро отказалась финансировать «Луч-Энергию» без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находился в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками. В воскресенье нападающий команды Илья Михалев рассказал ТАСС, что футболисты подписали документ о приостановке своей деятельности в связи с задолженностями.

После 24 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. 8 марта должен состояться матч 25-го тура между владивостокской командой и красноярским «Енисеем».