Кузнецов: Власти края будут бессильны, если футболисты «Луча- Энергии» откажутся играть
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» не намерен сниматься с чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ), но если игроки основного состава решат покинуть команду, власти Приморского края не смогут повлиять на ситуацию. Об этом ТАСС сообщил директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
«Клуб для Приморского края — это устоявшиеся традиции, а самое главное — за основной командой идет подрастающее поколение, идут дети, поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить основной состав,
«Администрация Приморского края, в частности, департамент физической культуры и спорта, делает все возможное для того, чтобы финансировать из бюджета Приморского края команду “Луч-Энергия”. В ближайшее время, я думаю, даже на этой неделе из бюджета Приморского края в клуб будут переведены средства», — добавил Кузнецов.
«Мы работаем над вопросом привлечения спонсоров. Мы понимаем футболистов, задолженность огромная за пять месяцев, изыскиваем возможности, чтобы решить вопрос по зарплатному проекту, потому что зарплата у нас выплачивается из внебюджетных источников. Если заработная плата будет выплачиваться, она будет выплачиваться всем: и игрокам, и административному персоналу, у нас нет разделения между игроками и сотрудниками», — прокомментировал чиновник информацию о приостановке работы административного персонала клуба
В феврале 2016 года титульный спонсор клуба компания Русгидро отказалась финансировать «Луч-Энергию» без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки
После 24 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. 8 марта должен состояться матч 25-го тура между владивостокской командой и красноярским «Енисеем».
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