Экс-игрок «Динамо» и «Мордовии» признан виновным в незаконном обороте наркотиков
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор бывшему игроку футбольной «Мордовии» и столичного «Динамо» Кириллу Курочкину.
Он признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «Вечерний Саранск».
В ноябре прошлого года Кирилл Курочкин был задержан сотрудниками республиканского МВД. Оперативники отрабатывали группу наркодельцов, продававших зелье через
В судебном заседании Курочкин полностью признал свою вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.
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