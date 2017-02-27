Экс-игрок «Динамо» и «Мордовии» признан виновным в незаконном обороте наркотиков

Он признан виновным в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «Вечерний Саранск».



В ноябре прошлого года Кирилл Курочкин был задержан сотрудниками республиканского МВД. Оперативники отрабатывали группу наркодельцов, продававших зелье через тайники-закладки. Действовали торговцы по стандартной схеме: через Интернет предлагали купить наркотик, принимали оплату безналичным переводом на банковскую карту, а затем сообщали клиенту, где забрать товар. 17 ноября одним из клиентов, который пришёл за товаром, оказался бывший футболист «Мордовии» Кирилл Курочкин.



В судебном заседании Курочкин полностью признал свою вину, уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В итоге ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.