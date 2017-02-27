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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28906270/
27 февраля 2017, 15:22 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Георгий Бурнаш: «Факел» перешел на другую схему игры

Защитник «Факела» Георгий Бурнаш специально для портала OneDivision прокомментировал победу команды в Кубке ФНЛ.

— Конечно, приятно начать год с победы. Все мы понимаем, что это был всего лишь предсезонный турнир, но, тем не менее, это официальное соревнование. Мы сейчас перешли на другую схему игры, постепенно привыкаем к ней. Мне как игроку обороны комфортно играть и в четыре, и в пять защитников. Главное понять и освоить все перестроения, которые подразумевает новая схема. Думаю, процентов на 80 мы готовы к возобновлению чемпионата. Команда почти набрала кондиции, буквально через 10 дней уже стартует вторая часть, надеюсь, мы подойдём к ней во всеоружии.

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