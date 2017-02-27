Профсоюз футболистов подал заявление в прокуратуру из-за долгов в «Луче-Энергии»
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) подал заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию
из-за долгов владивостокского «Луча-Энергии» перед футболистами. Об этом ТАСС заявил руководитель профсоюза Александр Зотов.
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Видимо, что-то случилось...
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В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания Русгидро отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки
«Ситуация такая — мы сейчас обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру. Большинство футболистов написали заявление о приостановлении трудовой деятельности. Будем надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время, мы не хотим, чтобы клуб прекратил свое существование», — сказал Зотов.
После 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.
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