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27 февраля 2017, 14:44 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Профсоюз футболистов подал заявление в прокуратуру из-за долгов в «Луче-Энергии»

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) подал заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию из-за долгов владивостокского «Луча-Энергии» перед футболистами. Об этом ТАСС заявил руководитель профсоюза Александр Зотов.

В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания Русгидро отказался финансировать клуб без объяснения причин. Увеличить
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В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания Русгидро отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находился в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками. В воскресенье нападающий команды Илья Михалев рассказал ТАСС, что футболисты подписали документ о приостановке своей деятельности в связи с задолженностями.

«Ситуация такая — мы сейчас обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру. Большинство футболистов написали заявление о приостановлении трудовой деятельности. Будем надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время, мы не хотим, чтобы клуб прекратил свое существование», — сказал Зотов.

После 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

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