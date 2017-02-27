Профсоюз футболистов подал заявление в прокуратуру из-за долгов в «Луче-Энергии»

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В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания Русгидро отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находился в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками. В воскресенье нападающий команды Илья Михалев рассказал ТАСС, что футболисты подписали документ о приостановке своей деятельности в связи с задолженностями.

«Ситуация такая — мы сейчас обратились в трудовую инспекцию и прокуратуру. Большинство футболистов написали заявление о приостановлении трудовой деятельности. Будем надеяться, что ситуация разрешится в ближайшее время, мы не хотим, чтобы клуб прекратил свое существование», — сказал Зотов.

После 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.