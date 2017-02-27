Андрей Мостовой: Макс Широков так и не проставился передо мной соком
Полузащитник «Химок» Андрей Мостовой в беседе с корреспондентом портала OneDivision.ru призвал болельщиков более активно посещать домашние матчи своей команды.
— Андрей, твой партнер по команде Илья Кузьмичев сказал, что был бы доволен пятым местом команды по итогам сезона. Твое мнение на этот счет?
— Я не вижу особой разницы между 5 и 10 местом в ФНЛ. Попасть в стыки — это другое дело (смеется), обыграть клуб послабее и выйти в
— В своем недавнем интервью Максим Широков во всеуслышание заявил, что за голевой пас в одном из контрольных матчей, отблагодарит тебя стаканом сока. Он выполнил свое обещание?
— Не выполнил.
— Есть
— Хотелось бы обратиться к болельщикам нашей команды, чтобы они более активно посещали наши матчи. Всегда приятно играть при многочисленной поддержке. Ну, а мы в весенней части первенства постараемся порадовать их результативной игрой и победами.
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