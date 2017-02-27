ФК «Динамо» планирует подписать договор с ЦСКА по Панченко в ближайшее время

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«Динамо» арендовало нападающего у ЦСКА на сезон-2016/17. 23 февраля бело-голубые объявили, что воспользуется опцией выкупа прав на игрока. По информации ТАСС, соглашение Панченко с клубом будет подписано сроком на три года.

«У нас по выплатам график с ЦСКА согласован, времени с избытком, до лета все успеем, — сказал Кречетов. — Со всеми сторонами все согласовано, договоренность зафиксирована, срок личного контракта достаточно длительный, никто никуда не денется, просто технические вопросы занимают какое-то время. Чисто юридически, Кирилл станет полноценным игроком “Динамо” тогда, когда будут подписаны трансферный контракт между клубами и трудовой договор с футболистом. Трансферный договор еще не подписан, но планируем сделать это в ближайшее время».

«У нас по условиям договора с ЦСКА была задача до конца трансферного окна уведомить клуб, что мы используем свое опционное право. Уведомление мы сделали, а дальше остается технический вопрос — оформить все бумаги. Уйти назад возможности нет, переход мы реализуем, но мы не можем подписать личный контракт с футболистом, если он еще нам не принадлежит», — добавил исполнительный директор.

Панченко является лучшим бомбардиром «Динамо» в нынешнем сезоне — 16 мячей в 24 играх. Осенью нападающий впервые был вызван в сборную России и принял участие в товарищеском матче с командой Катара (1:2).