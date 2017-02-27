ВТБ будет выделять футбольному и хоккейному «Динамо» по 1,5 млрд рублей ежегодно

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Согласно данным сайта госзакупок, ВТБ в январе выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей.

«В ближайшие годы по три миллиарда рублей ежегодно будет инвестировано на хоккей и футбол, по полтора миллиарда на каждый клуб. Может быть, добавим еще на хоккей», — сказал Костин.

По итогам сезона-2015/16 футбольное «Динамо» впервые в истории покинуло высший дивизион. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 бело-голубые занимают первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя «Тосно» на пять очков. Хоккейный клуб «Динамо» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречается с нижегородским «Торпедо» и на текущий момент ведет в серии 2−1.