ВТБ будет выделять футбольному и хоккейному «Динамо» по 1,5 млрд рублей ежегодно
СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Банк ВТБ в течение ближайших лет будет вкладывать по 1,5 млрд рублей ежегодно в хоккейный и футбольный клубы «Динамо». Об этом ТАСС сообщил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
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Согласно данным сайта госзакупок, ВТБ в январе выделил Всероссийскому
«В ближайшие годы по три миллиарда рублей ежегодно будет инвестировано на хоккей и футбол, по полтора миллиарда на каждый клуб. Может быть, добавим еще на хоккей», — сказал Костин.
По итогам сезона-2015/16 футбольное «Динамо» впервые в истории покинуло высший дивизион. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17
Программа Российского инвестиционного форума сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным