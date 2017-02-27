«Луч-Энергия»: В клубе все находятся в неведении о будущем

Сегодня футболисты «Луча» приняли решение не тренироваться на сборе в Турции в связи долгами по зарплате.



«Футболисты “Луча-Энергии” написали уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой им зарплаты. Команда сейчас находится в Турции. Начальник команды, который находится вместе с ней, сейчас должен решить, как поступать с футболистами. Они могут остаться до запланированного окончания сбора 6 марта и не тренироваться. Либо покинут сбор досрочно. Не знаю, как будет развиваться ситуация, ведь я не с командой сейчас, и это не в моей компетенции. Если они захотят уехать прямо сейчас, то необходимо будет найти деньги на обратные билеты.



Что касается руководства клуба, то я не видел исполнительного директора “Луча-Энергии” Андрея Данюкова уже три недели. Он на больничном. Александр Голубчиков всё ещё отстранён от футбола. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал в ходатайстве о приостановке или отмене этого отстранения, поэтому оно продлится вроде до середины апреля. В клубе все находятся в неведении», — сказал Вялков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.