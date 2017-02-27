«Луч-Энергия»: В клубе все находятся в неведении о будущем
Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал, в какой ситуации находится команда.
Сегодня футболисты «Луча» приняли решение не тренироваться на сборе в Турции в связи долгами по зарплате.
«Футболисты “Луча-Энергии” написали уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой им зарплаты. Команда сейчас находится в Турции. Начальник команды, который находится вместе с ней, сейчас должен решить, как поступать с футболистами. Они могут остаться до запланированного окончания сбора 6 марта и не тренироваться. Либо покинут сбор досрочно. Не знаю, как будет развиваться ситуация, ведь я не с командой сейчас, и это не в моей компетенции. Если они захотят уехать прямо сейчас, то необходимо будет найти деньги на обратные билеты.
Что касается руководства клуба, то я не видел исполнительного директора “Луча-Энергии” Андрея Данюкова уже три недели. Он на больничном. Александр Голубчиков всё ещё отстранён от футбола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter