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27 февраля 2017, 13:04 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Луч-Энергия»: В клубе все находятся в неведении о будущем

Пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков рассказал, в какой ситуации находится команда.

Сегодня футболисты «Луча» приняли решение не тренироваться на сборе в Турции в связи долгами по зарплате.

«Футболисты “Луча-Энергии” написали уведомление о приостановке работы в связи с невыплатой им зарплаты. Команда сейчас находится в Турции. Начальник команды, который находится вместе с ней, сейчас должен решить, как поступать с футболистами. Они могут остаться до запланированного окончания сбора 6 марта и не тренироваться. Либо покинут сбор досрочно. Не знаю, как будет развиваться ситуация, ведь я не с командой сейчас, и это не в моей компетенции. Если они захотят уехать прямо сейчас, то необходимо будет найти деньги на обратные билеты.

Что касается руководства клуба, то я не видел исполнительного директора “Луча-Энергии” Андрея Данюкова уже три недели. Он на больничном. Александр Голубчиков всё ещё отстранён от футбола. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал в ходатайстве о приостановке или отмене этого отстранения, поэтому оно продлится вроде до середины апреля. В клубе все находятся в неведении», — сказал Вялков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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