Виктор Свежов: Есть над чем поработать до возобновления чемпионата

— Понятно, что Кубок ФНЛ всего лишь предсезонный турнир, но все-таки какие эмоции испытываешь от победы? И как оцениваешь свое выступление на турнире?

— Свое выступление на турнире оценю на «удовлетворительно». После длительной паузы, связанной с травмой, надо было войти в игровой тонус, плюс набрать необходимые кондиции. Что-то в играх получалось в большей степени, что-то в меньшей. Так что еще есть над чем поработать до возобновления чемпионата. В целом турнир получился интересным, были качественные соперники, были настоящие неожиданности. Говорю, конечно, о «Чертаново», где собраны молодые ребята, которые показали на турнире хорошую игру и по праву заслужили участие в финале. Но вообще это всего лишь этап подготовки к чемпионату, кто-то играл под нагрузками, кто-то наигрывал новый состав. А так побеждать всегда приятно. Команда получила положительные эмоции и заряд перед возобновлением чемпионата. До этого я участвовал в финале с «Торпедо», но тогда нам не удалось выиграть. Теперь же удалось победить и стать обладателем кубка ФНЛ.

— На этом турнире в центре поля у «Факела» образовалась связка Трошечкин — Свежов, которую специалисты называют весьма перспективной. Что думаешь по этому поводу?

— Саша молодой парень, у которого есть все задатки, чтобы вырасти в хорошего, качественного игрока. Мы с ним только наигрываем связи, так что нам надо время, чтобы сыграться и действовать еще эффективнее. Так же как и с Димой Каюмовым. Плюс тренер наигрывает новую тактику, к которой тоже надо привыкнуть.

— Как оцениваешь свою и командную готовность к возобновлению чемпионата?

— Конечно, нам есть над чем ещё работать: и лично мне, и команде. Мы прошли три сбора, сделали определенную работу, плюс выиграли турнир, не проиграв ни одной игры. Это не может не радовать. Остается чуть больше недели до начала чемпионата, так что ещё есть время хорошо подготовиться к первой игре, тем более она пройдёт с прямым конкурентом и состоится в родных стенах при поддержке наших болельщиков, где мы обязаны выигрывать.