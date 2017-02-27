Виктор Свежов: Есть над чем поработать до возобновления чемпионата
Полузащитник воронежского «Факела» Виктор Свежов в разговоре с корреспондентом портала OneDivision поделился эмоциями от победы в Кубке ФНЛ и оценил готовность команды к возобновлению чемпионата.
— Понятно, что Кубок ФНЛ всего лишь предсезонный турнир, но
— Свое выступление на турнире оценю на «удовлетворительно». После длительной паузы, связанной с травмой, надо было войти в игровой тонус, плюс набрать необходимые кондиции.
— На этом турнире в центре поля у «Факела» образовалась связка Трошечкин — Свежов, которую специалисты называют весьма перспективной. Что думаешь по этому поводу?
— Саша молодой парень, у которого есть все задатки, чтобы вырасти в хорошего, качественного игрока. Мы с ним только наигрываем связи, так что нам надо время, чтобы сыграться и действовать еще эффективнее. Так же как и с Димой Каюмовым. Плюс тренер наигрывает новую тактику, к которой тоже надо привыкнуть.
— Как оцениваешь свою и командную готовность к возобновлению чемпионата?
— Конечно, нам есть над чем ещё работать: и лично мне, и команде. Мы прошли три сбора, сделали определенную работу, плюс выиграли турнир, не проиграв ни одной игры. Это не может не радовать. Остается чуть больше недели до начала чемпионата, так что ещё есть время хорошо подготовиться к первой игре, тем более она пройдёт с прямым конкурентом и состоится в родных стенах при поддержке наших болельщиков, где мы обязаны выигрывать.
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