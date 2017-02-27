Вице-губернатор Приморского края: ФК «Луч-Энергия» получит субсидии 28 февраля

«Я сегодня разговаривал с вице-губернатором Павлом Серебряковым. Он меня заверил, что договор о субсидиях уже подписан и завтра в первой половине дня в клуб поступят первые деньги», — сказал Ефремов.

В феврале 2016 года титульный спонсор клуба компания Русгидро отказалась финансировать «Луч-Энергию» без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находился в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками. В воскресенье нападающий команды Илья Михалев рассказал ТАСС, что футболисты подписали документ о приостановке своей деятельности в связи с задолженностями.

После 24 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. 8 марта должен состояться матч 25-го тура между владивостокской командой и красноярским «Енисеем».