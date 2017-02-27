Вице-губернатор Приморского края: ФК «Луч-Энергия» получит субсидии 28 февраля
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков заверил президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игоря Ефремова, что владивостокский клуб «Луч-Энергия» получит финансирование уже во вторник. Об этом Ефремов сообщил ТАСС.
«Я сегодня разговаривал с
В феврале 2016 года титульный спонсор клуба компания Русгидро отказалась финансировать «Луч-Энергию» без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки
После 24 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. 8 марта должен состояться матч 25-го тура между владивостокской командой и красноярским «Енисеем».
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