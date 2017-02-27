Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28903309/
27 февраля 2017, 12:36 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Вице-губернатор Приморского края: ФК «Луч-Энергия» получит субсидии 28 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков заверил президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игоря Ефремова, что владивостокский клуб «Луч-Энергия» получит финансирование уже во вторник. Об этом Ефремов сообщил ТАСС.

«Я сегодня разговаривал с вице-губернатором Павлом Серебряковым. Он меня заверил, что договор о субсидиях уже подписан и завтра в первой половине дня в клуб поступят первые деньги», — сказал Ефремов.

В феврале 2016 года титульный спонсор клуба компания Русгидро отказалась финансировать «Луч-Энергию» без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находился в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками. В воскресенье нападающий команды Илья Михалев рассказал ТАСС, что футболисты подписали документ о приостановке своей деятельности в связи с задолженностями.

После 24 туров первенства ФНЛ «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. 8 марта должен состояться матч 25-го тура между владивостокской командой и красноярским «Енисеем».

Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Скрынник: руководство "Водника" прячется, ФХМР обратилась в Минспорт

Вице-губернатор Приморского края заверил, что ФК "Луч-Энергия" получит субсидии 28 февраля

"Лужники" предварительно планируется открыть матчем с аргентинцами 11 ноября