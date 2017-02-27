Футболисты «Енисея» стали призерами Кубка ФНЛ на Кипре

Футболисты красноярского «Енисея» заняли третье место на традиционном межсезонном турнире — Кубке ФНЛ, который проходил на Кипре с 11 по 24 февраля. Как отметили в пресс-службе клуба, это достижение стало наивысшим в истории красноярцев на данном турнире за шесть лет его существования.

На групповом этапе команда Андрея Тихонова уверенно переиграла всех соперников: команды ФНЛ «Спартак-Нальчик» со счетом 2:0, «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — 3:1, а также клуб РФПЛ «Урал» (Екатеринбург) — 2:0.

В полуфинале турнира красноярцы уступили московскому «Чертаново» в серии пенальти 3:5, а в матче за «бронзу» переиграли саранскую «Мордовию» 1:0. Победителем турнира стал воронежский «Факел», одолевший в финале «Чертаново» с минимальным счетом.