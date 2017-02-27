Сотрудники «Луча-Энергии» могут приостановить свою работу вслед за футболистами

В феврале 2016 года титульный спонсор клуба компания Русгидро отказалась финансировать «Луч-Энергию» без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находился в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками. В воскресенье нападающий команды Илья Михалев рассказал ТАСС, что футболисты подписали документ о приостановке своей деятельности в связи с задолженностями.

«Завтра будет собрание сотрудников клуба, которые находятся во Владивостоке. Там будет стоять вопрос о приостановке работы персонала, просто уже заканчивается февраль, а зарплату так никто не получил, поэтому все решили поддержать футболистов. Это те сотрудники, кто находится в офисе, административный состав, и, возможно, детско-юношеская школа», — сказал Вялков.

После 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. 8 марта должен состояться матч между владивостокской командой и красноярским «Енисеем».