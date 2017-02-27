Сотрудники «Луча-Энергии» могут приостановить свою работу вслед за футболистами
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Работа административного состава владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия» может быть приостановлена
из-за долгов по заработной плате. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков.
В феврале 2016 года титульный спонсор клуба компания Русгидро отказалась финансировать «Луч-Энергию» без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки
«Завтра будет собрание сотрудников клуба, которые находятся во Владивостоке. Там будет стоять вопрос о приостановке работы персонала, просто уже заканчивается февраль, а зарплату так никто не получил, поэтому все решили поддержать футболистов. Это те сотрудники, кто находится в офисе, административный состав, и, возможно,
После 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. 8 марта должен состояться матч между владивостокской командой и красноярским «Енисеем».
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