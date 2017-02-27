Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28901811/
27 февраля 2017, 11:03 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Сотрудники «Луча-Энергии» могут приостановить свою работу вслед за футболистами

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Работа административного состава владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия» может быть приостановлена из-за долгов по заработной плате. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе «Луча-Энергии» Андрей Вялков.

В феврале 2016 года титульный спонсор клуба компания Русгидро отказалась финансировать «Луч-Энергию» без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находился в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками. В воскресенье нападающий команды Илья Михалев рассказал ТАСС, что футболисты подписали документ о приостановке своей деятельности в связи с задолженностями.

«Завтра будет собрание сотрудников клуба, которые находятся во Владивостоке. Там будет стоять вопрос о приостановке работы персонала, просто уже заканчивается февраль, а зарплату так никто не получил, поэтому все решили поддержать футболистов. Это те сотрудники, кто находится в офисе, административный состав, и, возможно, детско-юношеская школа», — сказал Вялков.

После 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. 8 марта должен состояться матч между владивостокской командой и красноярским «Енисеем».

Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Михалев: «Луч-Энергия» обещал погасить долги в ближайшее время, но в это уже не верится

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Руководство владивостокского футбольного клуба «Луч- Энергия» обещало погасить долги по заработной плате перед игроками в ближайшее время, однако в это уже верится с трудом. Об этом ТАСС рассказал нападающий команды Илья Михалев.
Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Скрынник: руководство "Водника" прячется, ФХМР обратилась в Минспорт

Тренер: сбивший велосипедиста Гоголева водитель был в состоянии наркотического опьянения

Губернатор области сделал замечания ФК "Ростов" за дорогие билеты на матч со "Спартой"