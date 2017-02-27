Бастуем: Футболисты «Луча-Энергии» прекращают сбор в Турции из-за невыплат зарплат

Владивосток, 27 февраля, PrimaMedia.

Футболисты «Луч-Энергии» досрочно прекращают второй учебно-тренировочный сбор в Турции. 24 игрока подписали документы, согласно которым они не будут тренироваться из-за долгов по зарплате. Также остается открытым вопрос — выйдут ли на поле футболисты «желто-синих» на матч против красноярского «Енисея» 8 марта, сообщает ИА PrimaMedia.

Нападающий «Луч-Энергии» Илья Михалев рассказал, что команда досрочно завершает тренировочный сбор в Турции и футболисты разъезжаются по домам.

— 24 человека подписали документы о приостановлении тренировок с 27 февраля, потому что долги по зарплате не выплачиваются. На это директор клуба сказал, что не может по закону оставить нас на сборах и всех отправит домой, потому что выплат не будет, денег нет. Также он сказал начальнику команды покупать авиабилеты всей команде. Не знаю, кто будет играть с «Енисеем» в Красноярске, может быть найдут кого-то, — рассказал Илья Михалев.

Напомним, что ранее футболисты «желто-синих» настраивались бойкотировать второй сбор в Турции, который начался 16 февраля. Однако игроки изменили решение и в полном составе приехали на второй сбор, ожидая, что руководство команды выполнит свои обещания по выплате заплаты о премиальных, но сдвига в ситуации не произошло.