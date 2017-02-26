Руководство «Луча-Энергии» хочет досрочно вернуть команду со сборов

Об этом сообщил игрок «Луча-Энергии» Илья Михалёв.



«Сегодня все 24 человека, которые находятся на контрактах, подписали документ, что не будут тренироваться, приостанавливают свою рабочую деятельность. На это директор сказал, что не может по закону оставить нас на сборах и всех отправит домой, потому что выплат не будет, денег нет. Сейчас будем ждать билеты, не знаю, кто будет играть с Красноярском. В палату по разрешению споров пока не обращались, об этом не думаем, но будем смотреть по ситуации.



Нас пугают тем, что клуб снимется, говорят, что команда будет банкротом. Этим словам есть подтверждение: переписки, сообщения и всё остальное. Хотя все наши чиновники вплоть до вице-губернатора говорили, что клуб жил, живёт и будет жить. Нас пугают, но здесь не просто мальчики, и все будут идти до конца», — цитирует Михалёва ТАСС.