«Сибирь» уступила «Шахтеру»
Матчем с карагандинским «Шахтёром» новосибирская «Сибирь» завершила программу контрольных матчей в рамках подготовки к весенней части сезона.
Сегодняшняя встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу казахстанской команды. Единственный мяч наши соперники забили в ворота Николая Цыгана на 14-й минуте.
«Сибирь» — «Шахтер» -:0:1 (0:1).
«Сибирь»: Цыган, Гладышев, Плопа, Качан, Мищенко, Магаль, Чеботару, Андреев, Рухаиа, Безлихотнов (Азаров, 46), Коржунов (Беляев, 50).
Сергей Кирсанов главный тренер «Сибири»:
— Игра проходила на поле очень хорошего качества, и в первом тайме у нас многое не получалось. На 14-й минуте соперник забил единственный мяч в наши ворота. Во втором тайме мы приспособились к полю, игра проходила с нашим территориальным преимуществом, но сравнять счёт нам не удалось.
После завершения третьего
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter