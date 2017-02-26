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26 февраля 2017, 13:22 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Сибирь» уступила «Шахтеру»

Матчем с карагандинским «Шахтёром» новосибирская «Сибирь» завершила программу контрольных матчей в рамках подготовки к весенней части сезона.

Сегодняшняя встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу казахстанской команды. Единственный мяч наши соперники забили в ворота Николая Цыгана на 14-й минуте.

«Сибирь» — «Шахтер» -:0:1 (0:1).

«Сибирь»: Цыган, Гладышев, Плопа, Качан, Мищенко, Магаль, Чеботару, Андреев, Рухаиа, Безлихотнов (Азаров, 46), Коржунов (Беляев, 50).

Сергей Кирсанов главный тренер «Сибири»:

— Игра проходила на поле очень хорошего качества, и в первом тайме у нас многое не получалось. На 14-й минуте соперник забил единственный мяч в наши ворота. Во втором тайме мы приспособились к полю, игра проходила с нашим территориальным преимуществом, но сравнять счёт нам не удалось.

После завершения третьего учебно-тренировочного сбора в Турции «Сибирь» отправится в Казань, где 1 марта состоится матч ¼ финала Кубка России с «Рубином».

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