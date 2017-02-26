«Сибирь» уступила «Шахтеру»

Сегодняшняя встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу казахстанской команды. Единственный мяч наши соперники забили в ворота Николая Цыгана на 14-й минуте.

«Сибирь» — «Шахтер» -:0:1 (0:1).

«Сибирь»: Цыган, Гладышев, Плопа, Качан, Мищенко, Магаль, Чеботару, Андреев, Рухаиа, Безлихотнов (Азаров, 46), Коржунов (Беляев, 50).

Сергей Кирсанов главный тренер «Сибири»:

— Игра проходила на поле очень хорошего качества, и в первом тайме у нас многое не получалось. На 14-й минуте соперник забил единственный мяч в наши ворота. Во втором тайме мы приспособились к полю, игра проходила с нашим территориальным преимуществом, но сравнять счёт нам не удалось.