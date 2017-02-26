«Нефтехимик» проиграл «Торпедо-БелАЗу»
«Нефтехимик» в рамках подготовки к возобновлению сезона провёл очередной товарищеский матч на сборе в Турции. Нижнекамская команда со счётом 0:1 уступила белорусскому «Торпедо-БелАЗ».
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1 (0:0).
24 февраля, г. Анталия.
Гол: Сидор (87).
Заключительный матч подопечные Юрия Уткульбаева проведут 28-го февраля. Соперником «Нефтехимика» выступит одноименный клуб из Минска.
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