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26 февраля 2017, 12:48 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Нефтехимик» проиграл «Торпедо-БелАЗу»

«Нефтехимик» в рамках подготовки к возобновлению сезона провёл очередной товарищеский матч на сборе в Турции. Нижнекамская команда со счётом 0:1 уступила белорусскому «Торпедо-БелАЗ».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1 (0:0).

24 февраля, г. Анталия.

Гол: Сидор (87).

Заключительный матч подопечные Юрия Уткульбаева проведут 28-го февраля. Соперником «Нефтехимика» выступит одноименный клуб из Минска.

Нефтехимик
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