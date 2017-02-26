Еще два новобранца пополнили состав «Волгаря»
Ряды «Волгаря» пополнили два новобранца — 26-летний Шота Бибилов и 21-летний Игорь Калинин.
Полузащитник Шота Бибилов начинал заниматься футболом в родном Владикавказе, в школе «Алании». Окончив её, получил приглашение в основную команду (на тот момент она играла в первом дивизионе). В дебютном для себя сезоне футболист провёл лишь один матч, а уже в следующем стал играть гораздо чаще. Покинув родные пенаты, Бибилов защищал цвета клубов
Игорь Калинин заявлен как украинский легионер. Его путь в футболе начался в севастопольской СДЮШОР-5. На профессиональном уровне начал играть в команде «Ильичёвец» из Мариуполя, затем была луганская «Заря» и кропивницкая «Звезда». Кроме того, в 2012—2013 годах защитник представлял молодёжную сборную Украины.
В «Волгаре» Шота Бибилов будет выступать под номером 88, а Игорь Калинин — под номером 13.
В скором времени в заявочный лист команды будут включены ещё два опытных футболиста — нападающий Дмитрий Отставнов и защитник Антон Григорьев. Для завершения юридической процедуры необходимо дождаться, когда придут международные трансферы, так как раньше оба спортсмена играли за рубежом.
Также стало известно о том, что из заявки
Познакомиться с вновь прибывшими футболистами и задать тренерскому штабу все интересующие вопросы можно будет на встрече с болельщиками. Она намечена на 4 марта (начало — 16:00, место проведения — гостиничный комплекс «Victoria Palas»).
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