Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28886536/
25 февраля 2017, 10:09 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Тренер «Факела»: Приятно выиграть Кубок ФНЛ

Главный тренер «Факела» Павел Гусев прокомментировал победу команды в Кубке ФНЛ.

В финале турнира воронежская команда одолела «Чертаново» (1:0).

«Во-первых, хотелось бы поздравить наших преданных болельщиков. Огромное спасибо футболистам за то, что они показали характер. Было немного сложно, поскольку “Чертаново” — молодая и очень амбициозная команда. Хочу их поблагодарить за качественную игру. Это была истинно финальная игра. Эта победа создаст хороший эмоциональный фон при подготовке к возобновлению сезона в ФНЛ.

Конечно, приятно выиграть Кубок ФНЛ. Это официальное соревнование, которое великолепно организовано. Я общаюсь со своими коллегами, и все очень довольны. Огромное спасибо руководству, сотрудникам ФНЛ, лично Игорю Ефремову. У нас виден состав, близкий к оптимальному. Оставшиеся две недели поработаем — и возобновим сезон во всеоружии», — сказал Гусев в интервью пресс-службе ФНЛ.

Факел
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»