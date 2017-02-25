Тренер «Факела»: Приятно выиграть Кубок ФНЛ

В финале турнира воронежская команда одолела «Чертаново» (1:0).



«Во-первых, хотелось бы поздравить наших преданных болельщиков. Огромное спасибо футболистам за то, что они показали характер. Было немного сложно, поскольку “Чертаново” — молодая и очень амбициозная команда. Хочу их поблагодарить за качественную игру. Это была истинно финальная игра. Эта победа создаст хороший эмоциональный фон при подготовке к возобновлению сезона в ФНЛ.



Конечно, приятно выиграть Кубок ФНЛ. Это официальное соревнование, которое великолепно организовано. Я общаюсь со своими коллегами, и все очень довольны. Огромное спасибо руководству, сотрудникам ФНЛ, лично Игорю Ефремову. У нас виден состав, близкий к оптимальному. Оставшиеся две недели поработаем — и возобновим сезон во всеоружии», — сказал Гусев в интервью пресс-службе ФНЛ.