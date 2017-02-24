«Факел» одолел «Чертаново» в финале Кубка ФНЛ
«Факел» стал победителем Кубка ФНЛ, одолев «Чертаново» в финальном матче турнира — 1:0.
Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник воронежской команды Иван Нагибин, отличившийся на 82-й минуте.
Ранее «Енисей» обыграл «Мордовию» (1:0) в матче за третье место. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов, забивший 4 гола (1 с пенальти) в 4 играх.
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