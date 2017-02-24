«Факел» одолел «Чертаново» в финале Кубка ФНЛ

Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник воронежской команды Иван Нагибин, отличившийся на 82-й минуте.



Ранее «Енисей» обыграл «Мордовию» (1:0) в матче за третье место. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов, забивший 4 гола (1 с пенальти) в 4 играх.