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24 февраля 2017, 23:47 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Факел» одолел «Чертаново» в финале Кубка ФНЛ

«Факел» стал победителем Кубка ФНЛ, одолев «Чертаново» в финальном матче турнира — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал полузащитник воронежской команды Иван Нагибин, отличившийся на 82-й минуте.

Ранее «Енисей» обыграл «Мордовию» (1:0) в матче за третье место. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов, забивший 4 гола (1 с пенальти) в 4 играх.

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