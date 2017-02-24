Тихонов на Кубке ФНЛ проиграл только в серии пенальти

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Шестой турнир получился по-своему уникальным, как и предыдущие в принципе. Но на этот раз впервые в турнире принимала участие команда элитного российского дивизиона — «Урал». Она наравне с другими пятнадцатью соперниками боролась за главный приз 10 миллионов рублей. Второй год подряд генеральным партнером Кубка ФНЛ выступила компания «ФОНБЕТ». А вместо клубов ФНЛ «Динамо», «Тосно», «Химок» и «Луча-Энергии», отказавшиеся участвовать в турнире, было принято решение допустить к участию представителей других лиг — «Динамо» СПб (ПФЛ), «Краснодар-2» (ПФЛ), «Чертаново» (ПФЛ) и «Урал».

Группа А: «Шинник» — «Чертаново» — 1:0. «Тамбов» — «Кубань» — 2:1 (0:0). «Чертаново» — «Тамбов» — 1:0 (0:0). «Кубань» — «Шинник» — 1:0 (0:0). «Тамбов» — «Шинник» — 3:3 (1:1). «Чертаново» — «Кубань» — 2:1 (2:1).

Итоговое положение: 1."Чертаново — 6 очков, 2. «Тамбов» — 4, 3. «Шинник» — 4, 4. «Кубань» — 3.

Группа В: «Енисей» — «Спартак» Нч — 2:0 (1:0). «Зенит-2″ — “Урал” — 1:3 (1:2). “Урал” — “Енисей” — 0:2 (0:1). “Спартак” Нч — “Зенит-2″ — 0:1 (0:1). “Енисей” — “Зенит-2″ — 3:1 (3:0). “Урал” — “Спартак” Нч — 0:1 (0:0)

Итоговое положение: 1. Енисей — 9 очков. 1.”Чрал” — 3. 1.»Чпартак" Нч — 3. 1."Ченит" — 3.

Группа С: «Динамо» СПб — «Мордовия» — 0:1 (0:0). «СКА-Хабаровск» — «Тюмень» — 1:2 (0:1). «Тюмень» — «Динамо» СПб — 3:1 (1:0). «Мордовия» — «СКА-Хабаровск» — 0:3 (0:1). «Динамо СПб» — «СКА-Хабаровск» — 1:1 (0:0). «Тюмень» — «Мордовия» — 0:1 (0:0)

Итоговое положение: 1."Чюмень — 6. 1."Чордовия — 6. 1."ЧКА-Хабаровск — 4 очка. 1."Чинамо СПб — 1.

Группа D: «Факел» — «Волгарь» — 1:1 (1:1). «Спартак-2″ — “Краснодар-2″ — 2:1 (1:0). “Краснодар-2″ — “Факел” — 3:8 (0:4). “Волгарь” — “Спартак-2″ — 2:2 (1:0). “Факел” — “Спартак-2″ — 0:0. “Краснодар-2″ — “Волгарь” — 2:5 (2:2).

Итоговое положение: 1.”Чакел” — 5. 1.”Чолгарь” — 5. 1.”Чпартак» — 5. 1."Чраснодар-2" — 0.

После однокругового турнира настало время плей-офф.

Накал борьбы можно оценить на двух видеорепортажах ниже:

СТЫКОВОЙ МАТЧ. 4-Е МЕСТА

«Кубань» — «Зенит-2» — 0:0. Пенальти — 2:4.

«Динамо» СПб — «Краснодар-2» — 0:2 (0:0).

СТЫКОВОЙ МАТЧ. 3-И МЕСТА

«СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» — 1:1 (0:1). Пенальти — 5:4.

СТЫКОВОЙ МАТЧ. 2-Е МЕСТА

«Тамбов» — «Урал» — 1:2 (0:1).

«Тюмень» — «Волгарь» — 2:1 (0:1).

Матч за 15-е место

«Кубань» — «Динамо СПб» — 0:2 (0:1).

Матч за 13-е место

«Зенит-2» — «Краснодар-2» — 0:0. Пенальти — 4:2.

Матч за 11-е место

«Шинник» — «Спартак-2» — 0:2 (0:0).

Матч за 9-е место

«Спартак» Нч — «СКА-Хабаровск» — 2:1 (1:0).

Матч за 7-е место

«Тамбов» — «Волгарь» — 0:0. Пенальти — 4:3.

Матч за 5-е место

«Урал» — «Тюмень» — 1:1 (0:0). Пенальти — 1:3.

Матч за 3-е место

«Енисей» — «Мордовия» — 1:0 (1:0).

½ ФИНАЛА.

«Чертаново» — «Енисей» — 0:0. Пенальти — 5:3.

«Мордовия» — «Факел» — 0:1 (0:0).

ФИНАЛ

«Чертаново» — «Факел» — 24 февраля, 21.45 по московскому времени.