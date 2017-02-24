Тихонов на Кубке ФНЛ проиграл только в серии пенальти
В Ларнаке, Ахны и Лимасоле с 11 по 24 февраля проходил Фонбет — Кубок ФНЛ. Подводим краткие итоги турнира.
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Шестой турнир получился
Группа А: «Шинник» — «Чертаново» — 1:0. «Тамбов» — «Кубань» — 2:1 (0:0). «Чертаново» — «Тамбов» — 1:0 (0:0). «Кубань» — «Шинник» — 1:0 (0:0). «Тамбов» — «Шинник» — 3:3 (1:1). «Чертаново» — «Кубань» — 2:1 (2:1).
Итоговое положение: 1."Чертаново — 6 очков, 2. «Тамбов» — 4, 3. «Шинник» — 4, 4. «Кубань» — 3.
Группа В: «Енисей» — «Спартак» Нч — 2:0 (1:0). «Зенит-2″ — “Урал” — 1:3 (1:2). “Урал” — “Енисей” — 0:2 (0:1). “Спартак” Нч — “Зенит-2″ — 0:1 (0:1). “Енисей” — “Зенит-2″ — 3:1 (3:0). “Урал” — “Спартак” Нч — 0:1 (0:0)
Итоговое положение: 1. Енисей — 9 очков. 1.”Чрал” — 3. 1.»Чпартак" Нч — 3. 1."Ченит" — 3.
Группа С: «Динамо» СПб — «Мордовия» — 0:1 (0:0). «СКА-Хабаровск» — «Тюмень» — 1:2 (0:1). «Тюмень» — «Динамо» СПб — 3:1 (1:0). «Мордовия» — «СКА-Хабаровск» — 0:3 (0:1). «Динамо СПб» — «СКА-Хабаровск» — 1:1 (0:0). «Тюмень» — «Мордовия» — 0:1 (0:0)
Итоговое положение: 1."Чюмень — 6. 1."Чордовия — 6. 1."ЧКА-Хабаровск — 4 очка. 1."Чинамо СПб — 1.
Группа D: «Факел» — «Волгарь» — 1:1 (1:1). «Спартак-2″ — “Краснодар-2″ — 2:1 (1:0). “Краснодар-2″ — “Факел” — 3:8 (0:4). “Волгарь” — “Спартак-2″ — 2:2 (1:0). “Факел” — “Спартак-2″ — 0:0. “Краснодар-2″ — “Волгарь” — 2:5 (2:2).
Итоговое положение: 1.”Чакел” — 5. 1.”Чолгарь” — 5. 1.”Чпартак» — 5. 1."Чраснодар-2" — 0.
После однокругового турнира настало время
Накал борьбы можно оценить на двух видеорепортажах ниже:
СТЫКОВОЙ МАТЧ. 4-Е МЕСТА
«Кубань» — «Зенит-2» — 0:0. Пенальти — 2:4.
«Динамо» СПб — «Краснодар-2» — 0:2 (0:0).
СТЫКОВОЙ МАТЧ. 3-И МЕСТА
«СКА-Хабаровск» — «Спартак-2» — 1:1 (0:1). Пенальти — 5:4.
СТЫКОВОЙ МАТЧ. 2-Е МЕСТА
«Тамбов» — «Урал» — 1:2 (0:1).
«Тюмень» — «Волгарь» — 2:1 (0:1).
Матч за 15-е место
«Кубань» — «Динамо СПб» — 0:2 (0:1).
Матч за 13-е место
«Зенит-2» — «Краснодар-2» — 0:0. Пенальти — 4:2.
Матч за 11-е место
«Шинник» — «Спартак-2» — 0:2 (0:0).
Матч за 9-е место
«Спартак» Нч — «СКА-Хабаровск» — 2:1 (1:0).
Матч за 7-е место
«Тамбов» — «Волгарь» — 0:0. Пенальти — 4:3.
Матч за 5-е место
«Урал» — «Тюмень» — 1:1 (0:0). Пенальти — 1:3.
Матч за 3-е место
«Енисей» — «Мордовия» — 1:0 (1:0).
½ ФИНАЛА.
«Чертаново» — «Енисей» — 0:0. Пенальти — 5:3.
«Мордовия» — «Факел» — 0:1 (0:0).
ФИНАЛ
«Чертаново» — «Факел» — 24 февраля, 21.45 по московскому времени.
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