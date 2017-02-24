Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28884233/
24 февраля 2017, 19:14 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Енисей» обыграл «Мордовию» в матче за третье место на Кубке ФНЛ

В матче за третье место на Кубке Футбольной национальной лиги встречались «Енисей» и «Мордовия».

Встреча проходила на стадионе «Нео ГЗС» в Ларнаке (Кипр) и завершилась победой красноярской командой со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой игре на 15-й минуте записал на свой счёт латышский полузащитник Владимир Камеш.

Таким образом, «Енисей» занял на турнире третье место, а «Мордовия» — четвёртое. В финальной игре Кубка ФНЛ сегодня встретятся «Чертаново» и «Факел». Начало встречи — 21:45 мск.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»