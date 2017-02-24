«Енисей» обыграл «Мордовию» в матче за третье место на Кубке ФНЛ

Встреча проходила на стадионе «Нео ГЗС» в Ларнаке (Кипр) и завершилась победой красноярской командой со счётом 1:0.



Единственный мяч в этой игре на 15-й минуте записал на свой счёт латышский полузащитник Владимир Камеш.

Таким образом, «Енисей» занял на турнире третье место, а «Мордовия» — четвёртое. В финальной игре Кубка ФНЛ сегодня встретятся «Чертаново» и «Факел». Начало встречи — 21:45 мск.