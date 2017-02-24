«Балтика» заключила контракт с 16-летним полузащитником
23-го февраля «Балтика» подписала контракт с местным воспитанником Дмитрием Захаровым.
Этот полузащитник стал самым молодым в команде — он 2000 года рождения (полных 16 лет). Азы футбола начинал постигать в калининградской СДЮСШОР-5 (первый тренер В. Граков), но основной вклад в его футбольное воспитание внес
Талантливый полузащитник уже успел отметиться голом за главную команду, забив один из мячей в
Контракт с Дмитрием Захаровым заключен на два с половиной года.
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