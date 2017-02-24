«Балтика» заключила контракт с 16-летним полузащитником

Этот полузащитник стал самым молодым в команде — он 2000 года рождения (полных 16 лет). Азы футбола начинал постигать в калининградской СДЮСШОР-5 (первый тренер В. Граков), но основной вклад в его футбольное воспитание внес тренер-преподаватель ЦПМФ ФК «Балтика» Юрий Копылов, под руководством которого Дима занимался последние годы.

Талантливый полузащитник уже успел отметиться голом за главную команду, забив один из мячей в спарринг-матче с клубом из Бамако (Мали).

Контракт с Дмитрием Захаровым заключен на два с половиной года.