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24 февраля 2017, 13:56 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тамбов» обыграл «Волгарь» в серии пенальти и занял 7-е место на Кубке ФНЛ

На Кипре завершился матч Кубка ФНЛ между «Тамбовом» и «Волгарём» за 7−8-е места.

Основное время завершилось вничью (0:0), так что победителя пришлось определять в серии пенальти.

Точнее в пробитии 11-метровых ударов оказались игроки «Тамбова» — 4:3. В итоге подопечные Андрея Талалаева заняли 7-е место, а «Волгарь», ведомый Юрием Газзаевым, финишировал на 8-й строчке.

В 13:45 мск будет сыгран матч за 5−6-е места. «Урал» встретится с «Тюменью».

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