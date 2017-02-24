«Тамбов» обыграл «Волгарь» в серии пенальти и занял 7-е место на Кубке ФНЛ

Основное время завершилось вничью (0:0), так что победителя пришлось определять в серии пенальти.



Точнее в пробитии 11-метровых ударов оказались игроки «Тамбова» — 4:3. В итоге подопечные Андрея Талалаева заняли 7-е место, а «Волгарь», ведомый Юрием Газзаевым, финишировал на 8-й строчке.



В 13:45 мск будет сыгран матч за 5−6-е места. «Урал» встретится с «Тюменью».