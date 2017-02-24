Гунько: На Кубке ФНЛ «Спартаку-2» важно было наиграть различные схемы
Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько провёл итоги Кубка Футбольной национальной лиги, на котором
красно-белые заняли 11-е место.
«Нам важно было наиграть различные схемы, дать возможность почувствовать новым молодым футболистам уровень соперников из этой лиги. Работали над функциональной подготовкой в условиях высокого сопротивления в турнире, потому что в соревнованиях подобного рода участвуют команды с высокой мотивацией.
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