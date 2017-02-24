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24 февраля 2017, 13:40 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Гунько: На Кубке ФНЛ «Спартаку-2» важно было наиграть различные схемы

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько провёл итоги Кубка Футбольной национальной лиги, на котором красно-белые заняли 11-е место.

«Нам важно было наиграть различные схемы, дать возможность почувствовать новым молодым футболистам уровень соперников из этой лиги. Работали над функциональной подготовкой в условиях высокого сопротивления в турнире, потому что в соревнованиях подобного рода участвуют команды с высокой мотивацией.

Кто-то порадовал больше, кто-то порадовал меньше, но в целом есть удовлетворение от той совместной работы, которая была проведена. В субботу мы возвращаемся в Москву. 27 февраля возобновляем подготовку к продолжению чемпионата. Будем тренироваться в Тарасовке», — цитирует Гунько Bobsoccer.

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