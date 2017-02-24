Евгений Калешин: Надеюсь, «Кубань» перевернет ситуацию, которая складывается в ФНЛ
Тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от «Динамо СПб» (0:2) на Кубке ФНЛ, где краснодарцы заняли 16-е место, выразив надежду, что к возобновлению чемпионата в ФНЛ команда подойдёт в хорошей форме.
«Потратили много сил, но мяч не шёл в ворота. Были хорошие моменты, чтобы забить, но один раз ошиблись в обороне и пропустили в первом тайме. Турнир сложился для нас неудачно, но задача стоит качественно отыграть весеннюю часть. Надеюсь, мы сделаем выводы и перевернём ситуацию, которая складывается, уже в официальных матчах.
Мы видели соперников по нашей лиге, сами попробовали несколько вариантов составов, игры. Даже негативный опыт — это опыт. Надеюсь, что 8 марта будем выглядеть хорошо.
Пока анализируем состояние газона на нашей базе. Если он позволит нам тренироваться, мы останемся в Краснодаре. Если нет, будем искать место дислокации, чтобы плодотворно потренироваться последнюю неделю, — сказал Калешин.
Матч «Кубань» — «Химки» состоится 8 марта в рамках 25-го тура ФНЛ.
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