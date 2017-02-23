«Динамо» выкупит контракт футболиста Панченко у ЦСКА

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«Футбольный клуб “Динамо” сообщает, что согласовал будущий контракт с нападающим Кириллом Панченко, выступающим в текущем сезоне на правах аренды в нашем клубе. “Динамо” воспользуется опцией преимущественного права выкупа в арендном соглашении с ЦСКА, о чем уже официально уведомил армейский клуб», — говорится в сообщении.

«Динамо» арендовало нападающего у ЦСКА на сезон-2016/17. При этом арендное соглашение не предусматривало возвращения Панченко в ЦСКА по ходу сезона. 27-летний форвард в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 провел за «Динамо» 21 матч, забив 15 мячей.

«Мы очень рады, что Кирилл Панченко принял наше предложение, — сказал генеральный директор клуба Евгений Муравьев. — Изначально было недостаточно желания “Динамо” выкупить трансфер Панченко у ЦСКА, Кирилл должен был сам согласиться остаться у нас. Это квалифицированный нападающий, доказавший, что он сильный футболист. Нечасто бывает, что игрок, находящийся в аренде, проявляет себя с лучшей стороны».

«Мы не раз говорили, что “Динамо” сейчас нельзя считать финансово благополучным клубом, однако проведенная работа доказывает, что в этих реалиях можно добиваться поставленных результатов. И новый основной владелец клуба — общество “Динамо” ставит перед нами задачу не только вернутся в РФПЛ, но достойно там выступать. Надеюсь, что с таким футболистами как Кирилл Панченко, нам окажется это под силу», — добавил Муравьев.