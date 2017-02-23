«Зенит-2» обыграл «Краснодар-2» в серии пенальти и занял 13-е место на Кубке ФНЛ

Команды разыграли 13−14 места на турнире.



Основное время матча завершилось вничью (0:0), при этом с 68-й минуте «Зенит-2» играл в меньшинстве. С поля был удалён Илья Камышев. По регламенту турнира победитель определялся в серии пенальти, где удача была на стороне «Зенита-2» — 4:2. Питерцы заняли 13-е место, а краснодарцы финишировали на 14-й позиции.



Примечательно, что в плей-офф раунде питерцы сыграли вничью с «Кубанью» (0:0) и в серии пенальти также оказались точнее — 4:2.