«Зенит-2» обыграл «Краснодар-2» в серии пенальти и занял 13-е место на Кубке ФНЛ
В Ларнаке завершился матч Кубка ФНЛ между «Зенитом-2» и «Краснодаром-2».
Команды разыграли 13−14 места на турнире.
Основное время матча завершилось вничью (0:0), при этом с 68-й минуте «Зенит-2» играл в меньшинстве. С поля был удалён Илья Камышев. По регламенту турнира победитель определялся в серии пенальти, где удача была на стороне «Зенита-2» — 4:2. Питерцы заняли 13-е место, а краснодарцы финишировали на 14-й позиции.
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