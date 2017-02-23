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23 февраля 2017, 11:28 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Михалев: «Луч-Энергия» обещал погасить долги в ближайшее время, но в это уже не верится

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Руководство владивостокского футбольного клуба «Луч- Энергия» обещало погасить долги по заработной плате перед игроками в ближайшее время, однако в это уже верится с трудом. Об этом ТАСС рассказал нападающий команды Илья Михалев.

В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания Русгидро отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находился в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками. Футболисты планировали бойкотировать второй тренировочный сбор команды, который проходит в Турции, до момента выплаты долгов, но затем отказались от этой идеи.

«Футболисты приняли решение отказаться от бойкота тренировок, но пока нам ни копейки ни заплатили. Мы продолжаем участвовать в матчах, но ситуация никак не изменилась, все еще ждем. Руководство клуба нам пообещало, что в ближайшее время перед нами рассчитаются, но верится в это с трудом. Нам уже давали такие обещания в декабре, но, как видите, ничего не произошло», — сказал Михалев.

Ранее нападающий команды сообщил ТАСС, что долги перед игроками составляют четыре месяца по заработной плате и два года по премиальной части. После 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Комментарий клуба по данному вопросу пока получить не удалось.

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