Михалев: «Луч-Энергия» обещал погасить долги в ближайшее время, но в это уже не верится

В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания Русгидро отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Первую часть сезона «Луч-Энергия» находился в тяжелом финансовом положении, игрокам команды даже пришлось добираться на игру в Воронеж около 30 часов с несколькими пересадками. Футболисты планировали бойкотировать второй тренировочный сбор команды, который проходит в Турции, до момента выплаты долгов, но затем отказались от этой идеи.

«Футболисты приняли решение отказаться от бойкота тренировок, но пока нам ни копейки ни заплатили. Мы продолжаем участвовать в матчах, но ситуация никак не изменилась, все еще ждем. Руководство клуба нам пообещало, что в ближайшее время перед нами рассчитаются, но верится в это с трудом. Нам уже давали такие обещания в декабре, но, как видите, ничего не произошло», — сказал Михалев.

Ранее нападающий команды сообщил ТАСС, что долги перед игроками составляют четыре месяца по заработной плате и два года по премиальной части. После 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

Комментарий клуба по данному вопросу пока получить не удалось.