Михалев: «Луч-Энергия» обещал погасить долги в ближайшее время, но в это уже не верится
МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Руководство владивостокского футбольного клуба «Луч- Энергия» обещало погасить долги по заработной плате перед игроками в ближайшее время, однако в это уже верится с трудом. Об этом ТАСС рассказал нападающий команды Илья Михалев.
В феврале 2016 года титульный спонсор команды компания Русгидро отказался финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты не вышли на тренировки
«Футболисты приняли решение отказаться от бойкота тренировок, но пока нам ни копейки ни заплатили. Мы продолжаем участвовать в матчах, но ситуация никак не изменилась, все еще ждем. Руководство клуба нам пообещало, что в ближайшее время перед нами рассчитаются, но верится в это с трудом. Нам уже давали такие обещания в декабре, но, как видите, ничего не произошло», — сказал Михалев.
Ранее нападающий команды сообщил ТАСС, что долги перед игроками составляют четыре месяца по заработной плате и два года по премиальной части. После 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч-Энергия» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.
Комментарий клуба по данному вопросу пока получить не удалось.
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