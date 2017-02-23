Игнатович: Приглашали зарубежные клубы, но решил остаться в «Мордовии»

«Предложения поступали, причём не только от российских клубов, но и от зарубежных. Однако я решил отработать до конца свой контракт с «Мордовией», который закончится летом. При этом не сомневался, что ситуация в клубе наладится, и мы начнём готовиться к весенним матчам первенства. Так и произошло.



Верил в положительный исход, поскольку знаю, что в Саранске футбол любят. Люди заинтересованы в существовании клуба, чтобы команда жила и выступала. В преддверии чемпионата мира хочется, чтобы «Мордовия» достойно выглядела на российской арене, являлась одним из лидеров ФНЛ и стремилась к возвращению в элитный дивизион. Хорошая команда — это прекрасный подарок болельщикам и огромнейший плюс республике.

Мы весьма плодотворно поработали на сборах в Крыму. Условия для тренировок в Евпатории хорошие, имелись четыре футбольных поля: два с синтетическим и два с естественным покрытием. Гостиница и питание тоже были на хорошем уровне. Сборы получились достаточно эффективными. Всё запланированное на данном этапе достигнуто, и теперь пойдём дальше", — приводит слова Игнатовича «Столица С».