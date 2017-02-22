Новый сезон в ФНЛ планируют начать 8 июля
В дни проведения Кубка ФНЛ прошло очередное заседание Общего собрания лиги, сообщает
пресс-служба организации.
Одним из центральных пунктов повестки дня стало обсуждения различных вариантов календарного плана на сезон-2017/18. Согласно принятому за основу проекту следующее первенство стартует 8 июля. До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 25 ноября.
В первой части сезона предусмотрено три отрезка, когда команды проведут по три матча за девять дней (5−13 агуста,
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