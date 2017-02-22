Новый сезон в ФНЛ планируют начать 8 июля

Одним из центральных пунктов повестки дня стало обсуждения различных вариантов календарного плана на сезон-2017/18. Согласно принятому за основу проекту следующее первенство стартует 8 июля. До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 25 ноября.

В первой части сезона предусмотрено три отрезка, когда команды проведут по три матча за девять дней (5−13 агуста, 2—10 сентября и 4—12 ноября ), зато в весенней части с момента возобновления первенства 4 марта и до заключительного 38-го тура у команд будет полноценный недельный цикл. Заключительный тур чемпионата в принятом проекте намечен на 12 мая, а переходные матчи с командами РФПЛ — на 17 и 21 мая.