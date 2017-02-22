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22 февраля 2017, 16:00 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Константин Зырянов: В РФПЛ «Динамо» будет бороться за выживание

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов в программе «100% Футбола» на «Спорт FM» выразил мнение, что «Динамо» при возвращении в РФПЛ уготована роль аутсайдера.

«Уровень ФНЛ, я скажу, в сравнении с 1999 годом, когда я играл там в последний раз, и единственный, немножко снизился. Если сравнивать с РФПЛ, то, конечно, там не огромная пропасть, но она есть. И можно выделить две команды. Сейчас я был на стажировке тренерской. И видел, как команды готовятся, тренируются, играют. Можно взять последние две-три команды российской Премьер-лиги. И сравнить первые две-три команды с ФНЛ и разницы не будет. А, если бороться за десятку, первым командам ФНЛ это будет сложно очень.

Я думаю, «Динамо» просто будет бороться за выживание в РФПЛ. Если в таком составе, в котором они, подойдут. Если ничего менять не собираются, — заявил Зырянов.

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