Константин Зырянов: В РФПЛ «Динамо» будет бороться за выживание
Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов в программе «100% Футбола» на «Спорт FM» выразил мнение, что «Динамо» при возвращении в РФПЛ уготована роль аутсайдера.
«Уровень ФНЛ, я скажу, в сравнении с 1999 годом, когда я играл там в последний раз, и единственный, немножко снизился. Если сравнивать с РФПЛ, то, конечно, там не огромная пропасть, но она есть. И можно выделить две команды. Сейчас я был на стажировке тренерской. И видел, как команды готовятся, тренируются, играют. Можно взять последние
Я думаю, «Динамо» просто будет бороться за выживание в РФПЛ. Если в таком составе, в котором они, подойдут. Если ничего менять не собираются, — заявил Зырянов.
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