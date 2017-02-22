Павел Гусев: С «Чертаново» будет сложнейшая игра — мальчишки на кураже!
Главный тренер «Факела» Павел Гусев после победы в полуфинале Кубка ФНЛ над «Мордовией» (1:0) рассказал о плане на матч и поделился мнением о сопернике по финалу.
— Ожидали столь упорного сопротивления от «Мордовии», только недавно вышедшей из отпуска?
— Игра за выход в полуфинал — мы и ждали тяжелой борьбы. Опытная команда, что вы хотите. Другое дело, зная, что «Мордовия» в силу ряду причин поздно начала подготовку, после перерыва я просил ребят убыстрить игру. Соперник, естественно, начал подсаживаться. После перерыва мы играли на одной половине, хотя моментов было и немного — «Мордовия» держала плотность в обороне. Тем не менее додавили.
— Пенальти на 88-й минуте,
— Так Касьяна руками завалили после углового!
— Почему Михаил Бирюков вышел только в самой концовке?
— У «Мордовии» много габаритных игроков, поэтому мы решили, что Касьян в силовой борьбе будет полезнее. А Бирюкову хотели выпустить потом, когда появятся свободные зоны. Таков был план. Но забили мы только под самый занавес.
— В финале вас ждет
— Нас ждет сложнейшая игра с мальчишками — они так мотивированы! Их все хвалят, они играют на кураже. Вышли из сложнейшей группы, потом одолели «Енисей». Будем настраиваться.
— Новички в «Факеле» еще будут?
— Нет. Будем доигрывать сезон теми, кто есть.
Добавим, что финал «Чертаново» — «Факел» пройдет 24 февраля.
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