— Ожидали столь упорного сопротивления от «Мордовии», только недавно вышедшей из отпуска?

— Игра за выход в полуфинал — мы и ждали тяжелой борьбы. Опытная команда, что вы хотите. Другое дело, зная, что «Мордовия» в силу ряду причин поздно начала подготовку, после перерыва я просил ребят убыстрить игру. Соперник, естественно, начал подсаживаться. После перерыва мы играли на одной половине, хотя моментов было и немного — «Мордовия» держала плотность в обороне. Тем не менее додавили.

— Пенальти на 88-й минуте, по-вашему, был бесспорный?

— Так Касьяна руками завалили после углового!

— Почему Михаил Бирюков вышел только в самой концовке?

— У «Мордовии» много габаритных игроков, поэтому мы решили, что Касьян в силовой борьбе будет полезнее. А Бирюкову хотели выпустить потом, когда появятся свободные зоны. Таков был план. Но забили мы только под самый занавес.

— В финале вас ждет команда-сенсация турнира — «Чертаново».

— Нас ждет сложнейшая игра с мальчишками — они так мотивированы! Их все хвалят, они играют на кураже. Вышли из сложнейшей группы, потом одолели «Енисей». Будем настраиваться.

— Новички в «Факеле» еще будут?

— Нет. Будем доигрывать сезон теми, кто есть.

Добавим, что финал «Чертаново» — «Факел» пройдет 24 февраля.