Милевский рассказал историю фото с Криштиану Роналду

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В сети давно гуляет фото, на котором запечетлены юный Артем Милевский в компании Криштиану Роналду. Бывший форвард сборной УКраины и «Динамо» рассказал историю этого фото.

«Это был один из турниров, мы ж одного года 1985, а это был чемпионат Европы U-18, в котором учавствовала Португалия, Украина и еще шесть стран. Там мы и встретились.

Мы смотрели видео, готовились к Португалии. Смотрели их матч с Францией. Справа у нас в защите играл Гриша Ярмаш, то тогда он смотрел с большими глазами, скрестил руки и опустил голову. Ему все тогда пожелали удачи. Не помню как мы сыграли, но по-моему проиграли 0:1. Криштиану тогда ничего не сделал — Гриша его «съел».