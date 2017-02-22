Милевский рассказал историю фото с Криштиану Роналду
Когда-то Ярмаш «съел» Роналду.
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Видимо, что-то случилось...
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В сети давно гуляет фото, на котором запечетлены юный Артем Милевский в компании Криштиану Роналду. Бывший форвард сборной УКраины и «Динамо» рассказал историю этого фото.
«Это был один из турниров, мы ж одного года 1985, а это был чемпионат Европы U-18, в котором учавствовала Португалия, Украина и еще шесть стран. Там мы и встретились.
Мы смотрели видео, готовились к Португалии. Смотрели их матч с Францией. Справа у нас в защите играл Гриша Ярмаш, то тогда он смотрел с большими глазами, скрестил руки и опустил голову. Ему все тогда пожелали удачи. Не помню как мы сыграли, но
Никогда не поверю, что Криштиану гей. Мне кажется, что это все выдумки журналистов и ему с этого всего
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