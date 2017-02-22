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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28862854/
22 февраля 2017, 13:22 | Футбол: Первый дивизион | UA-Football

Милевский рассказал историю фото с Криштиану Роналду

Когда-то Ярмаш «съел» Роналду.

<nobr>Когда-то </nobr><span class=error>Ярмаш</span> съел <span class=error>Роналду</span>. Увеличить
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В сети давно гуляет фото, на котором запечетлены юный Артем Милевский в компании Криштиану Роналду. Бывший форвард сборной УКраины и «Динамо» рассказал историю этого фото.

«Это был один из турниров, мы ж одного года 1985, а это был чемпионат Европы U-18, в котором учавствовала Португалия, Украина и еще шесть стран. Там мы и встретились.

Мы смотрели видео, готовились к Португалии. Смотрели их матч с Францией. Справа у нас в защите играл Гриша Ярмаш, то тогда он смотрел с большими глазами, скрестил руки и опустил голову. Ему все тогда пожелали удачи. Не помню как мы сыграли, но по-моему проиграли 0:1. Криштиану тогда ничего не сделал — Гриша его «съел».

Никогда не поверю, что Криштиану гей. Мне кажется, что это все выдумки журналистов и ему с этого всего очень-очень смешно, — сказал Милевский в интервью журналисту «Профутбол».

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