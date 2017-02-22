Зырянов: Было бы здорово, если бы Файзулин играл, он сильный футболист
Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал, когда стоит ждать появления в составе основной команды «Зенита» полузащитника Виктора Файзулина.
У футболиста в конце сентября 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он не выходил на поле.
«Что сейчас с Файзулиным? Думаю, надо узнать у доктора команды. У него травма. Травмы мешают. Но он же не просто так — раз и исчез. Конечно, травмы мешают играть. Было бы здорово, конечно, если бы он играл. Потому что он сильный футболист», — цитирует Зырянова «Спорт FM».
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