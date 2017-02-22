Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28862554/
22 февраля 2017, 12:54 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Зырянов: Было бы здорово, если бы Файзулин играл, он сильный футболист

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов рассказал, когда стоит ждать появления в составе основной команды «Зенита» полузащитника Виктора Файзулина.

У футболиста в конце сентября 2015 года случился рецидив травмы колена, после чего он не выходил на поле.

«Что сейчас с Файзулиным? Думаю, надо узнать у доктора команды. У него травма. Травмы мешают. Но он же не просто так — раз и исчез. Конечно, травмы мешают играть. Было бы здорово, конечно, если бы он играл. Потому что он сильный футболист», — цитирует Зырянова «Спорт FM».

Зенит-2
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»