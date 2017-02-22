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22 февраля 2017, 11:43 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

РФС снял со «СКА-Хабаровска» запрет на регистрацию новых футболистов

21 февраля в Доме футбола состоялось заседания палаты по разрешению споров РФС, на котором было принято решение снять запрет со «СКА-Хабаровска» на регистрацию новых игроков.

«Удовлетворить заявление ассоциации «ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением ассоциацией «ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) решения палаты по разрешению споров от 10 февраля 2017 года по делу Попов М. Ю. — ФК «СКА-Хабаровск» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ассоциации «ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится на официальном сайте РФС.

СКА-Хабаровск
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