РФС снял со «СКА-Хабаровска» запрет на регистрацию новых футболистов

«Удовлетворить заявление ассоциации «ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением ассоциацией «ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) решения палаты по разрешению споров от 10 февраля 2017 года по делу Попов М. Ю. — ФК «СКА-Хабаровск» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ассоциации «ФК «СКА-Хабаровск» (Хабаровск), наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится на официальном сайте РФС.