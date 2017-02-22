«Химки» проведут три контрольных матча на сборе в Крыму
Определена программа крымского сбора «Химок», который пройдет с 23 февраля по 6 марта.
В Крыму
В рамках сбора химчане проведут три товарищеских матча: против симферопольской «Таврии» и ялтинского «Рубина» 27 февраля, а также против владимирского «Торпедо» 3 марта.
После окончания сбора команда отправится напрямую в Краснодар, где 8 марта сыграет с местной «Кубанью» в рамках ФОНБЕТ — Первенства России по футболу.
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