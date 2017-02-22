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22 февраля 2017, 11:33 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Химки» проведут три контрольных матча на сборе в Крыму

Определена программа крымского сбора «Химок», который пройдет с 23 февраля по 6 марта.

В Крыму красно-черные будут базироваться в Евпатории, где разместятся в уже хорошо знакомой гостинице «Украина Палас». Тренировочной базой нашей команды станет спортивный комплекс «Арена Крым».

В рамках сбора химчане проведут три товарищеских матча: против симферопольской «Таврии» и ялтинского «Рубина» 27 февраля, а также против владимирского «Торпедо» 3 марта.

После окончания сбора команда отправится напрямую в Краснодар, где 8 марта сыграет с местной «Кубанью» в рамках ФОНБЕТ — Первенства России по футболу.

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