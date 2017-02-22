Мутко присоединился к акции #ЖивиКубань
Президент РФС и
вице-премьер РФ Виталий Мутко стал участником акции #ЖивиКубань, которая направлена на то, чтобы привлечь внимание должностных лиц и общественности к тяжёлому финансовому положению краснодарской команды.
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Ранее стало известно о многочисленных долгах клуба перед игроками, а ветераны «Кубани» уже обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой спасти команду.
Фото: «Инстаграм».
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