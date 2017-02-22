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22 февраля 2017, 11:22 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Мутко присоединился к акции #ЖивиКубань

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко стал участником акции #ЖивиКубань, которая направлена на то, чтобы привлечь внимание должностных лиц и общественности к тяжёлому финансовому положению краснодарской команды.

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Ранее стало известно о многочисленных долгах клуба перед игроками, а ветераны «Кубани» уже обратились с открытым письмом к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой спасти команду.

Фото: «Инстаграм».

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