Юрий Калитвинцев: «Динамо» практически ничего не позволило создать «Оренбургу»

— Команда вновь сыграла очень организованно и дисциплинированно. У «Оренбурга» весьма крепкая команда, считаю, в РФПЛ они заслуживают того, чтобы располагаться выше в турнирной таблице. Тем не менее мы практически ничего не позволили создать оппоненту. У нас возникали острые моменты, а затем сработал прессинг, на который нацеливали футболистов, забили хороший гол. К сожалению, удержать победный счёт не удалось, хотя выиграть хотелось. Но там была игра рукой со стороны соперника. Очень большого значения результату я бы придавать не стал. Куда важнее качество игры и кондиции футболистов.

Отмечу, что в физическом плане команда ещё прибавила. Теперь нас ждёт заключительный сбор в Новогорске, где будем уже отшлифовывать командные взаимодействия, работать над деталями, не забывая, впрочем, и о функциональной подготовке.