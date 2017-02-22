Воронежский «Факел» вышел в финал Кубка ФНЛ

Футболисты «Факела» победили «Мордовию» со счетом 1:0 в полуфинальном матче Кубка ФНЛ во вторник, 21 февраля. Единственный мяч забил с пенальти Никита Саталкин.

Главный тренер «Факела» Павел Гусев решил продолжить наигрывать к возобновлению первенства ФНЛ схему 3−5−2. Трио центральных защитников составили Виталий Шахов, Иван Дранников и Георгий Бурнаш, а сочетание трех хавбеков и двух фулбеков «Факел» не стал менять в четвертом матче подряд. Александр Трошечкин, Виктор Свежов, Дмитрий Каюмов заняли места в середине поля, а Михаил Багаев и Дмитрий Тихий — по краям. В нападении в пару к Александру Касьяну наставник сине-белых выпустил Никиту Саталкина.

В первом тайме команды играли на равных. На первых минутах мячом больше владела «Мордовия», ближе к середине тайма территориальное преимущество перешло к «Факелу». Однако остроты в атаке обе команды почти не создавали. Единственная опасная контратака команды из Саранска случилась после ошибки Александра Трошечкина, а «Факел» создал голевой момент на 43 минуте — после навеса Виталий Шахов перевисел оппонента в воздухе в метре от вратарской, но в створ не попал.