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22 февраля 2017, 9:36 | Футбол: Первый дивизион | РИА "Воронеж"

Воронежский «Факел» вышел в финал Кубка ФНЛ

Сине-белые одолели «Мордовию» со счетом 1:0.

Футболисты «Факела» победили «Мордовию» со счетом 1:0 в полуфинальном матче Кубка ФНЛ во вторник, 21 февраля. Единственный мяч забил с пенальти Никита Саталкин.

Главный тренер «Факела» Павел Гусев решил продолжить наигрывать к возобновлению первенства ФНЛ схему 3−5−2. Трио центральных защитников составили Виталий Шахов, Иван Дранников и Георгий Бурнаш, а сочетание трех хавбеков и двух фулбеков «Факел» не стал менять в четвертом матче подряд. Александр Трошечкин, Виктор Свежов, Дмитрий Каюмов заняли места в середине поля, а Михаил Багаев и Дмитрий Тихий — по краям. В нападении в пару к Александру Касьяну наставник сине-белых выпустил Никиту Саталкина.

В первом тайме команды играли на равных. На первых минутах мячом больше владела «Мордовия», ближе к середине тайма территориальное преимущество перешло к «Факелу». Однако остроты в атаке обе команды почти не создавали. Единственная опасная контратака команды из Саранска случилась после ошибки Александра Трошечкина, а «Факел» создал голевой момент на 43 минуте — после навеса Виталий Шахов перевисел оппонента в воздухе в метре от вратарской, но в створ не попал.

В перерыве Павел Гусев сделал только одну замену — вместо Виктора Свежова на позицию центрального полузащитника вышел Иван Нагибин. Ход игры не изменился. «Мордовия» «грузила» мяч вперед длинными передачами, «Факел» старался выходить из обороны в атаку за счет короткого паса. Однако угрозы воротам соперников сине-белые создавали после подач в штрафную — после одного из навесов Багаева Саталкину не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до мяча. А в конце матча воронежцы неожиданно устроили навал на ворота «Мордовии» — к атакам команды Павла Гусева стал подключаться даже центральный защитник Виталий Шахов. Давление привело к успеху: после подачи с углового защитник саранского клуба завалил в штрафной Александра Касьяна, и Никита Саталкин реализовал пенальти. Времени отыграться «Мордовии» не хватило, и «Факел» впервые в истории вышел в финал Кубка ФНЛ.
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Новости Первого дивизиона

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