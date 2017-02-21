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21 февраля 2017, 19:01 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тюмень» одержала волевую победу над «Волгарём» в матче Кубка ФНЛ

В матче плей-офф проходящего на Кипре Кубка ФНЛ «Тюмень» одержала победу со счётом 2:1 над «Волгарём».

На 9-й минуте Роман Акбашев вывел «Волгарь» вперёд, а на 30-й минуте команда из Астрахани осталась вдесятером после удаления Солтана Таказова. На 59-й минуте Данил Клёнкин счёт сравнял, а на 76-й сумел оформить дубль и принёс своей команде волевую победу.

«Тюмень» в матче за пятое место на Кубке ФНЛ сыграет 24 февраля с «Уралом», а «Волгарь» в тот же день встретится с «Тамбовом» за седьмое место.

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