ФК «Балтика» пополнился Тишкиным и арендовал у «Ростова» Скопинцева и Ярошенко

Тишкин в декабре разорвал соглашение с футбольным клубом «Томь», руководство которого предложило всем игрокам основного состава с 1 января стать свободными агентами из-за серьезных финансовых проблем. Скопинцев и Ярошенко пополнили состав «Балтики» на правах аренды до конца сезона.

Скопинцев является воспитанником воронежского футбола, но на молодежном уровне успел поиграть за московское «Динамо» и петербургский «Зенит». Взрослую карьеру защитник, которому 2 марта исполнится 20 лет, начал в немецком «Лейпциге», прошлый сезон провел в австрийском «Лиферинге», а в первой половине нынешнего сезона был игроком «Ростова», в составе которого лишь раз появился на поле в матчах РФПЛ.

Ярошенко, являющийся воспитанником академии «Зенита», присоединился к «Ростову» в августе 2016 года и отыграл 14 минут в РФПЛ. 27-летний Тишкин, кроме «Томи», за карьеру выступал за саранскую «Мордовию», рязанскую «Звезду», костромской «Спартак» и «Уфу».

«Балтика» после 24 матчей первенства ФНЛ с 17 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, не сумев победить в последних 22 турах.