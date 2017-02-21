Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/28851589/
21 февраля 2017, 15:56 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» в серии пенальти обыграл «Спартак-2» на Кубке ФНЛ

В Ларнаке завершился матч плей-офф раунда Кубка ФНЛ между «СКА-Хабаровском» и «Спартаком-2».

В основное время матча команды победителя выявить не смогли, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне хабаровчан.

На 26-й минуте Александр Ломовицкий вывел «Спартак-2» вперёд, но в начале второго тайма Максим Астафьев восстановил равенство в счёте — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «СКА-Хабаровска» — 5:4.

Отметим, что в компенсированное время наставник «Спартака-2» Дмитрий Гунько заменил игравшего с первых минут вратаря Владисилава Терёшкина на Александра Максименко, но парировать хотя бы один удар с «точки» он не смог.

В матче за 9-е место «СКА-Хабаровск» встретится со «Спартаком-Нальчик», а «Спартак-2» за 11-ю строчку поборется с «Шинником».

СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак-2
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»