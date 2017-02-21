«СКА-Хабаровск» в серии пенальти обыграл «Спартак-2» на Кубке ФНЛ

В основное время матча команды победителя выявить не смогли, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне хабаровчан.



На 26-й минуте Александр Ломовицкий вывел «Спартак-2» вперёд, но в начале второго тайма Максим Астафьев восстановил равенство в счёте — 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты «СКА-Хабаровска» — 5:4.



Отметим, что в компенсированное время наставник «Спартака-2» Дмитрий Гунько заменил игравшего с первых минут вратаря Владисилава Терёшкина на Александра Максименко, но парировать хотя бы один удар с «точки» он не смог.



В матче за 9-е место «СКА-Хабаровск» встретится со «Спартаком-Нальчик», а «Спартак-2» за 11-ю строчку поборется с «Шинником».