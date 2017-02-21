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21 февраля 2017, 15:39 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Кубань» расторгла контракт с украинским нападающим Жураховским

«Кубань» и полузащитник Игорь Жураховский приняли решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию сторон.

Украинский футболист выступал за краснодарскую команду с 2016 года, когда подписал соглашение на три с половиной года.

«Мы благодарим Игоря Жураховского за сотрудничество и желаем футболисту успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится на официальном сайте краснодарского клуба.

В текущем сезоне 22-летний игрок провёл в Футбольной национальной лиге всего один матч.

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