«Кубань» расторгла контракт с украинским нападающим Жураховским

Украинский футболист выступал за краснодарскую команду с 2016 года, когда подписал соглашение на три с половиной года.



«Мы благодарим Игоря Жураховского за сотрудничество и желаем футболисту успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится на официальном сайте краснодарского клуба.



В текущем сезоне 22-летний игрок провёл в Футбольной национальной лиге всего один матч.