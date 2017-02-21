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21 февраля 2017, 15:39 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Балтика» объявила о переходе защитника «Томи» Тишкина

Руководство «Балтики» объявило о переходе двух защитников.

Ряды калининградского клуба пополнили Максим Тишкин, который начинал сезон-2016/17 в «Томи», а также Дмитрий Скопинцев, права на которого принадлежат «Ростову». Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

27-летний Тишкин перебрался в калининградский клуб в качестве свободного агента. На какой срок рассчитан контракт, не сообщается. В нынешнем сезоне Максим Тишкин принял участие в 14 матчах РФПЛ и получил 3 жёлтые карточки.

Что касается Скопинцева, то в «Балтике» 20-летний защитник будет играть на правах аренды.

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