«Балтика» объявила о переходе защитника «Томи» Тишкина

Ряды калининградского клуба пополнили Максим Тишкин, который начинал сезон-2016/17 в «Томи», а также Дмитрий Скопинцев, права на которого принадлежат «Ростову». Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».



27-летний Тишкин перебрался в калининградский клуб в качестве свободного агента. На какой срок рассчитан контракт, не сообщается. В нынешнем сезоне Максим Тишкин принял участие в 14 матчах РФПЛ и получил 3 жёлтые карточки.



Что касается Скопинцева, то в «Балтике» 20-летний защитник будет играть на правах аренды.