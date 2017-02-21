Экс-защитник «Томи» пополнит «Балтику»

За «Томь» Тишкин, который может сыграть как на фланге защиты, так и в опорной зоне, провел 14 матчей. Ранее он выступал за «Мордовию» и «Уфу».

Также в расположение «Балтики» прибыли два игроки из молодежки «Ростова» — полузащитник Валерий Ярошенко и защитник Дмитрий Скопинцев. Предполагается, что оба перейдут в стан калининградцев на правах аренды.

Добавим, что «Балтика» занимает 19 место в первенстве ФНЛ.