«Динамо» зимой не будет усиливать состав, по Панченко ведутся переговоры

«Предполагаю, что новых приобретений у “Динамо” в это трансферное окно уже не будет. У нас хороший состав, мы не намерены усиливаться. Что касается Кирилла Панченко, то не могу раскрывать деталей. Мы работаем в этом направлении, ведём переговоры», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.