«Динамо» зимой не будет усиливать состав, по Панченко ведутся переговоры
Глава селекционного отдела «Динамо» Геннадий Голубин рассказал, что до закрытия зимнего трансферного окна столичный клуб больше не будет делать приобретений, несмотря на то что сегодня РФС снял с
бело-голубых запрет на регистрацию новых футболистов.
«Предполагаю, что новых приобретений у “Динамо” в это трансферное окно уже не будет. У нас хороший состав, мы не намерены усиливаться. Что касается Кирилла Панченко, то не могу раскрывать деталей. Мы работаем в этом направлении, ведём переговоры», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
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