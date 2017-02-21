Кассация признала незаконной выплату «Кубанью» € 600 тыс. И. Попову

Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края. Кассация отменила решение первой инстанции и постановление арбитражного апелляционного суда. Тогда суды отклонили заявление министерства физкультуры и спорта Краснодарского края и ЗАО «ИСК-инвест» о незаконности выплаты компенсации.



В решении суда первой инстанции говорится, что «Кубань» 25 августа 2012 года заключила с Поповым трудовой договор сроком действия до 23 июня 2017 года. Однако 31 мая 2015 года краснодарский заключил со «Спартаком» трансферный контракт о переходе болгарского футболиста. «Спартак» принял на себя обязательство произвести выплату в пользу «Кубани» трансферной суммы в размере € 6 млн не позднее 26 июня 2015 года.

Кроме того, 31 мая 2015 года «Кубань» и Попов подписали приложение к соглашению о расторжении договора. В нём говорится, что «Кубань» приняла на себя обязательство перечислить болгарскому футболисту единовременную выплату в размере € 600 тыс. в срок до 15 июля 2015 года. Единственным условием осуществления такой выплаты является заключение Поповым соглашения о расторжении трудового договора.



По мнению министерства, данная сделка является ничтожной в силу своей притворности. Истец просит суд признать эту сделку недействительной и обязать ответчиков возвратить денежные средства.