РФС снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) удовлетворил заявление московского клуба «Динамо» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. Об этом сообщает
пресс-служба РФС.
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Соответствующее решение было принято на заседании палаты по разрешению споров РФС, которое состоялось в понедельник. «Удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо- Москва» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением АО «ФК «Динамо-Москва» решения палаты по разрешению споров от 9 декабря 2016 года по делу Денисов И. В. — ФК «Динамо», а также в связи с заключением мирового соглашения по решению от 9 декабря 2016 года по делу Дьяков В. А. — ФК «Динамо» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с АО «ФК «Динамо-Москва», наложенные в качестве обеспечительной меры», — говорится в заявлении
Также на заседании были частично удовлетворены заявления футболистов клуба «Томь» Алексея Пугина, Артема Попова и Кирилла Комбарова о выплате задолженности по трудовому договору.
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