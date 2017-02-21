Владислав Радимов: Если мы не будем доверять молодым, они никогда не начнут играть

— Довольны тем, как команда действовала в обороне и атаке?

— Не без изъянов. Нам противостоял очень сильный соперник и, конечно, ошибки были. Но самоотдачей и характером команды я доволен. До начала чемпионата у нас есть время, и мы еще можем прибавить.

— Соперник вас сегодня чем-то смог удивить?

— Мы прекрасно знали «Кубань», мы проиграли им 0:4 в чемпионате и знали, как они будут действовать. Соперник вышел сегодня в оптимальном составе, сильнейшем. Большинство из игроков «Кубани» играли в премьер-лиге, и это действительно очень сильная команда.

— Сегодня на поле появилось сразу несколько воспитанников клубной Академии. Как оцениваете их игру?

— Очень доволен их появлением. Смотрите: 90 минут проводит Каккоев; большую часть матча играет Крапухин; Круговой тоже. Это молодые ребята, и они уже играют против таких сильных соперников. Результат в таких матчах, скорее всего, второстепенен. Все-таки надо в первую очередь попробовать себя и поверить в свои силы. А если команда выигрывает, это еще приятнее.

— Вы сегодня наблюдали матч с трибуны. Какие ощущения?

— Сверху игра смотрится гораздо интереснее. Я мог бы находиться сегодня рядом с нашей скамейкой, но решил подняться наверх. Думаю, и впредь в таких играх буду смотреть с высоты, это полезнее. Мы даже наши видеокамеры устанавливаем под разным углом, чтобы видеть, как играет оборона, как играет атака.

— Рудаков стал сегодня героем встречи. Команда как-то его поздравила?

— Ребята отблагодарили его и похлопали ему в раздевалке. Рудаков правильно сделал, что поехал в аренду в Пензу, получил огромную практику мужского футбола и вернулся другим вратарем. Не без изъянов, скажем так, но он молод, ему 20 лет. Для вратаря это такая молодость, но уже пора начинать. Будем ему доверять. Так же, как и всем остальным молодым ребятам. Прекрасно понимаем, что ошибок не избежать, но если мы не будем доверять молодым, они никогда не начнут играть. Эта команда создана для того, чтобы наигрывать молодых. Дается это, конечно, тяжело, особенно для тренерского штаба. Но главное — сохранять спокойствие и надеяться, что все будет получаться. Пока получается.

— Как вам в целом Кубок ФНЛ?

— Сам турнир полезен, играем против очень сильных соперников. Другое дело, что организация не на самом высоком уровне. Качество поле не позволяет проводить комбинации и посмотреть работу с мячом. Это мешает.

— Команда сейчас чаще всего играть в пять защитников с тремя центральными и двумя крайними. Это любимая ваша тактика?

— Абсолютно нет. Первую часть чемпионата мы играли в четыре защитника, и в пять, и в три. Я уверен, что чем больше футболисты в своей голове могут участвовать в различных тактических схемах, тем для них будет полезнее. Я очень признателен ребятам, потому что мы можем перестраиваться по ходу игры, это может не каждая команда. Мы во многих играх так делали и за счет этого добивались результата. Ну могу пример привести: Йованович. Он играл при схеме и в четыре защитника, и в три. Сейчас он перешел в «Бордо» и совершенно спокойно играет в два центральных защитника, и никаких проблем у него это не вызывает.