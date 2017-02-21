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21 февраля 2017, 10:25 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Балтика» разгромила «УСФАС»

На фоне двухразовых тренировок балтийцы в понедельник, 20-го февраля, провели в Ларнаке первую контрольную игру.

В соперниках значился участник премьер-дивизиона чемпионата Мали — «Бамако УСФАС», представляющий спортклуб малийской армии (аналог российского «ЦСКА»).

Встреча прошла с ощутимым преимуществом подопечных Игоря Черевченко. Наша команда забила пять мячей, сохранив свои ворота «сухими».

Отметим, что счет в матче открыл 20-летний защитник ФК «Ростов» Дмитрий Скопинцев, а один из последующих мячей забил 16-летний воспитанник ЦПМФ ФК «Балтика» Дмитрий Захаров. При этом во втором тайме Павел Соломатин и Александр Подбельцев не реализовали по пенальти.

«Балтика» — «УСФАС» — (Мали) — 5:0.

Голы: Скопинцев (14-пен), Родионов (44), Сердюк (73), Захаров (80), Подбельцев (88-пен).

Нереализованные пенальти: Соломатин и Подбельцев.

«Балтика»: Фролов (Барановский, 46) — Скопинцев (Почивалин, 46) — Тимошин (Шешуков, 46) — Концедалов (Крючков, 46) — Тишкин (Каленкович, 46) — Ярошенко (Макарчук, 30 (Соломатин, 60) — Цимбал (Бутаков, 46) — Причиненко (Суханов, 46) — Кухарчук (Елисеев, 30 (Захаров, 60) — Малеев (Родионов, 30 (Подбельцев, 60) — Гафар (Сердюк, 45).

20 февраля. Ларнака (Кипр).

Следующую игру «Балтика» проведет в конце недели с ФК «Урал» (Екатеринбург) — клубом Российской футбольной премьер-лиги.

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